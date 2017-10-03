الرابطة المحترفة الاولى/موبيليس/تسوية رزنامة الجولة/4/: أولمبي المدية يفرض التعادل على مولودية الجزائر (0-0)

03/10/2017 - 21:51

 تعادل فريق مولودية الجزائر مع ضيفه أولمبي المدية بنتيجة (0-0), اليوم الثلاثاء بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر), في مباراة متأخرة عن الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.
و بهذه النتيجة يتقاسم  العاصميون و أبناء التيطري, المركز العاشر لترتيب البطولة رفقة دفاع تاجنانت و اتحاد الجزائر برصيد 5 نقاط و تنقص اتحاد الجزائر مباراة متأخرة امام اتحاد الحراش يوم الثلاثاء 10 اكتوبر.     
و دائما في إطار تسوية رزنامة الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس,تفوق في وقت سابق من اليوم الثلاثاء فريق اتحاد بلعباس على ضيفه اتحاد الجزائر بنتيجة (2-0) الشوط الاول 2-0 .
سجل هدفي المباراة كل من بونوة في الدقيقة  21 وبلحوسيني الهدف الثاني في الدقيقة (45+1) لصالح اتحاد بلعباس.
و إثر هذه النتيجة يصعد اتحاد بلعباس إلى المركز السابع في ترتيب البطولة رفقة نادي  بارادو بسبع نقاط.  
    الترتيب                   نقاط                 لعب  
 
1. شباب بلوزداد          11               5  
--. وفاق سطيف           11              5
3. شباب قسنطينة         10              5
--. شبيبة الساورة          10              5
5. --. شبيبة القبائل         8              5  
--. مولودية وهران         8               5
7. نادي بارادو            7                5  
--. اتحاد بلعباس          7                5  
9-. نصر حسين داي      6               5
10. اتحاد الجزائر         5               4
--. دفاع تاجنانت          5               5
--. مولودية الجزائر       5               5
--. أولمبي المدية          5               5
14. اتحاد بسكرة          4                5
15. اتحاد الحراش      1                4  
--- اتحاد البليدة          1                 5.

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