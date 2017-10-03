تعادل فريق مولودية الجزائر مع ضيفه أولمبي المدية بنتيجة (0-0), اليوم الثلاثاء بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر), في مباراة متأخرة عن الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.
و بهذه النتيجة يتقاسم العاصميون و أبناء التيطري, المركز العاشر لترتيب البطولة رفقة دفاع تاجنانت و اتحاد الجزائر برصيد 5 نقاط و تنقص اتحاد الجزائر مباراة متأخرة امام اتحاد الحراش يوم الثلاثاء 10 اكتوبر.
و دائما في إطار تسوية رزنامة الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس,تفوق في وقت سابق من اليوم الثلاثاء فريق اتحاد بلعباس على ضيفه اتحاد الجزائر بنتيجة (2-0) الشوط الاول 2-0 .
سجل هدفي المباراة كل من بونوة في الدقيقة 21 وبلحوسيني الهدف الثاني في الدقيقة (45+1) لصالح اتحاد بلعباس.
و إثر هذه النتيجة يصعد اتحاد بلعباس إلى المركز السابع في ترتيب البطولة رفقة نادي بارادو بسبع نقاط.
الترتيب نقاط لعب
1. شباب بلوزداد 11 5
--. وفاق سطيف 11 5
3. شباب قسنطينة 10 5
--. شبيبة الساورة 10 5
5. --. شبيبة القبائل 8 5
--. مولودية وهران 8 5
7. نادي بارادو 7 5
--. اتحاد بلعباس 7 5
9-. نصر حسين داي 6 5
10. اتحاد الجزائر 5 4
--. دفاع تاجنانت 5 5
--. مولودية الجزائر 5 5
--. أولمبي المدية 5 5
14. اتحاد بسكرة 4 5
15. اتحاد الحراش 1 4
--- اتحاد البليدة 1 5.
محليات 2017
الرابطة المحترفة الاولى/موبيليس/تسوية رزنامة الجولة/4/: أولمبي المدية يفرض التعادل على مولودية الجزائر (0-0)
تعادل فريق مولودية الجزائر مع ضيفه أولمبي المدية بنتيجة (0-0), اليوم الثلاثاء بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر), في مباراة متأخرة عن الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.