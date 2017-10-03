الرابطة المحترفة الاولى/موبيليس/تسوية رزنامة الجولة/4/: أولمبي المدية يفرض التعادل على مولودية الجزائر (0-0)

تعادل فريق مولودية الجزائر مع ضيفه أولمبي المدية بنتيجة (0-0), اليوم الثلاثاء بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر), في مباراة متأخرة عن الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

و بهذه النتيجة يتقاسم العاصميون و أبناء التيطري, المركز العاشر لترتيب البطولة رفقة دفاع تاجنانت و اتحاد الجزائر برصيد 5 نقاط و تنقص اتحاد الجزائر مباراة متأخرة امام اتحاد الحراش يوم الثلاثاء 10 اكتوبر.

و دائما في إطار تسوية رزنامة الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس,تفوق في وقت سابق من اليوم الثلاثاء فريق اتحاد بلعباس على ضيفه اتحاد الجزائر بنتيجة (2-0) الشوط الاول 2-0 .

سجل هدفي المباراة كل من بونوة في الدقيقة 21 وبلحوسيني الهدف الثاني في الدقيقة (45+1) لصالح اتحاد بلعباس.

و إثر هذه النتيجة يصعد اتحاد بلعباس إلى المركز السابع في ترتيب البطولة رفقة نادي بارادو بسبع نقاط.

الترتيب نقاط لعب



1. شباب بلوزداد 11 5

--. وفاق سطيف 11 5

3. شباب قسنطينة 10 5

--. شبيبة الساورة 10 5

5. --. شبيبة القبائل 8 5

--. مولودية وهران 8 5

7. نادي بارادو 7 5

--. اتحاد بلعباس 7 5

9-. نصر حسين داي 6 5

10. اتحاد الجزائر 5 4

--. دفاع تاجنانت 5 5

--. مولودية الجزائر 5 5

--. أولمبي المدية 5 5

14. اتحاد بسكرة 4 5

15. اتحاد الحراش 1 4

--- اتحاد البليدة 1 5.