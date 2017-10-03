الرابطة المحترفة الاولى/موبيليس/تسوية رزنامة الجولة/4/: اتحاد بلعباس يطيح باتحاد الجزائر (2-0)

تفوق فريق اتحاد بلعباس على ضيفه اتحاد الجزائر بنتيجة (2-0) الشوط الاول 2-0, اليوم الثلاثاء في مباراة متأخرة عن الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس, بسبب مشاركة النادي العاصمي في منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

و افتتح بونوة باب التهديف لاتحاد بلعباس في الدقيقة (21), قبل أن يضيف بلحوسيني الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة (45+1).

و إثر هذه النتيجة يصعد اتحاد بلعباس إلى المركز السابع في ترتيب البطولة رفقة نادي بارادو بسبع نقاط, بينما يقبع اتحاد الجزائر في المرتبة العاشرة رفقة دفاع تاجنانت بمجموع خمس نقاط, مع مباراة ناقصة سيلعبها أشبال المدرب بول بوت يوم الثلاثاء 10 أكتوبر أمام اتحاد الحراش في داربي عاصمي.

و دائما في إطار تسوية رزنامة الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس, تستضيف مولودية الجزائر فريق أولمبي المدية في هذه الأثناء, فوق ميدان ملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر).

الترتيب نقاط لعب



1. شباب بلوزداد 11 5

--. وفاق سطيف 11 5

3. شباب قسنطينة 10 5

--. شبيبة الساورة 10 5

5. --. شبيبة القبائل 8 5

--. مولودية وهران 8 5

7. نادي بارادو 7 5

--. اتحاد بلعباس 7 5

9-. نصر حسين داي 6 5

10. اتحاد الجزائر 5 4

--. دفاع تاجنانت 5 5

12. مولودية الجزائر 4 4

--. أولمبي المدية 4 4

--. اتحاد بسكرة 4 5

15. اتحاد الحراش 1 4

--- اتحاد البليدة 1 5.