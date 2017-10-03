تنسيق جزائري-تونسي حول حماية الحدود ومكافحة الجريمة العابرة لها

أفاد المدير العام للجمارك الجزائرية قدور بن طاهر في تسجيل للقناة الأولى بأنه تم اقتراح مشروع جزائري-تونسي موحد من أجل مواجهة التهديدات التي تشهدها حدودنا من جريمة منظمة وإرهاب.

وذكر مدير الجمارك الجزائرية الذي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى حول تعزيز أمن الحدود المنظم من طرف المكتب الجهوي للأمم المتحدة لشمال إفريقيا و الشرق الأوسط ضد المخدرات و الجريمة المنظم بتونس اليوم، بأنه قام هو ونظيره التونسي بتسجيل هذا المشروع من خلال التنسيق على مستوى الحدود، مؤكدا بأنه ومنذ سنة يجري العمل على هذا الموضوع الذي يهم كلا البلدين اللذين يشتركان في نفس الحدود .

من جانبه يرى المحلل الأمني أحمد ميزاب أنه يتوجب على الجزائر التماشي والتحديات المرفوعة من أجل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة خاصة وأن الجارة تونس لا تملك نفس الإمكانيات وبلادنا لكن يمكن مواجهة كل التهديدات الأمنية والرفع من مستوى التحدي من خلال تكثيف التنسيق والتعاون الأمني.

للإشارة فإن هذا الاجتماع يندرج في إطار التعاون الجهوي و التسيير المنسق لمراقبة الحدود بين البلدين، إضافة إلى المشاريع الثلاثية بين الجزائر و المكتب الجهوي للأمم المتحدة و تونس المتعلق بتقوية قدرات مكافحة الاتجار غير المشروع و الجريمة المنظمة العابرة للحدود المرتبطة بالجماعات الإرهابية.