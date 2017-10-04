القوات العراقية تحرز تقدما في سعيها نحو استعادة السيطرة على الحويجة

أعلنت قيادة عمليات تحرير الحويجة العراقية أمس الثلاثاء عن السيطرة على الجهة الشرقية لجسر الفتحة غرب المدينة.

وقال قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان صحفي إن "قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع واللوائين 3 و4 من الحشد الشعبي تحرر قرية بريج وتسيطر على الجهة الشرقية لجسر الفتحة وبذلك تكون قد أكملت مهامها في الصفحة الأولى من المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة".

وكانت القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي بدأت عملية عسكرية واسعة منذ أيام لتحرير الحويجة ونواحيها من سيطرة تنظيم "داعش" وحققت انجازات كبيرة.