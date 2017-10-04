الأرصاد الجوية:تواصل تساقط الأمطار الرعدية بالمناطق الصحراوية هذا الأربعاء

04/10/2017 - 09:45

تتواصل الاضطرابات الجوية بالمناطق الصحراوية حيث يستمر تساقط الأمطار الرعدية بالواحات منذ مساء الثلاثاء بولايتي ورقلة والوادي حسب ما أفادت به نشرية خاصة بالديوان الوطني للأرصاد الجوية.

ويرتقب أن تتجاوز كمية تساقط الأمطار خلال فترة النشرية الممتدة إلى غاية هذا الأربعاء 30 ملم محليا مثلما أوضحته المكلفة بالاعلام بالديوان الوطني للارصاد الجوية هوارية بن رقطة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن المناطق الصحراوية ستشهد تحسنا في الأحوال الجوية ابتداء من نهاية اليوم.

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