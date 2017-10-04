قيطوني يشارك هذا الاربعاء بموسكو في الاجتماع الوزاري الـ19 لمنتدى الدول المصدرة للغاز

يشارك وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذا الأربعاء بموسكو الاجتماع الوزاري الـ19 لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تضم حاليا 12 بلدا.

ويهدف هذا المنتدى إلى تدعيم الحقوق السيادية للدول الأعضاء وترقية الحوار بين الدول المنتجة للغاز والدول المستهلكة.

وسيعكف الاجتماع الـ19 المقرر عقده في جلسة مغلقة برئاسة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اساسا على دراسة وضعية السوق العالمية للغاز اعداد مخطط عمل خماسي للمنتدى خاص بفترة 2018-2022 .

كما سيبحث المشاركون التحضيرات الخاصة بانعقاد القمة الـ4 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز المقررة يوم الـ 24 نوفمبر المقبل بسانتا كروز دي فرونتيرا (بوليفيا)، كما سيقومون بانتخاب الأمين العام الجديد خلفا للأمين العام المغادر محمد عدلي.

وتضم المنظمة الحكومية المشتركة التي أسست خلال الدورة الـ8 للمنتدى غير الرسمي لنفس البلدان المنعقدة في موسكو في ديسمبر 2008 حاليا 12 بلدا عضوا و هي الجزائر و بوليفيا و غينيا الاستوائية و مصر و ايران و ليبيا و نيجيريا و قطر و روسيا و ترينيداد و توباغو و الامارات العربية المتحدة و فينيزويلا اضافة الى 7 بلدان ملاحظة و هي العراق و كازاخستان و النرويج و عمان و هولاندا و البيرو و أزربيجان.

وتمتلك الدول الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز معا ثلثي الاحتياطات الغازية في العالم.

واستنادا إلى قوانينها الأساسية فإن هذه المنظمة تهدف إلى دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء حول مواردها الخاصة من الغاز الطبيعي وقدرتها على التخطيط و تسيير -بصفة ذاتية- تنميتها و استعمال مواردها الخاصة من الغاز الطبيعي والحفاظ عليها بصفة مستديمة و فعالة لصالح شعوبها.