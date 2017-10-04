ممثل وزارة العمل للإذاعة:احصاء 11187عاملا غير مصرح بهم خلال عام 2016

أزيد من 11100عامل غير مصرح بهم لدى صناديق التأمين الاجتماعي تم إحصاؤهم خلال عام 2016 هذا ما أعلنه مسؤول مراقبة شروط العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد يتاقان.

وأوضح ممثل الوزارة الوصية ولدى استضافته هذا الاربعاء في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن مفتشي العمل نفذوا 250ألف زيارة لمواقع العمل خلال نفس الفترة مست أكثر من 3 ملايين عامل.

وأبرز مراد يتاقان أنه و بفضل تدخل مفتشي العمل عبر مختلف ولايات الوطن تمت تسوية وضعية 6520عاملا مضيفا أن عدم التصريح بالعمال لدى صناديق التأمين الاجتماعي يؤدي حتما إلى عدم تحصيل الاشتراكات ما سيؤثر سلبا على عملية تمويل الصناديق وحرمان العمال من منحة التقاعد.

وقدر المتحدث عدد المخالفين ب3464مستخدم أغلبهم من القطاع الخاص سيما في المؤسسسات الصغيرة والصغيرة جدا التي تشغل أقل من 10عمال فيما لاتسجل مثل هذه المخالفات في القطاع العمومي الذي يصرح بعماله.

وبخصوص اليد العاملة الأجنبية التي تشتغل في قطاع البناء والأشغال العمومية وغير المصرح بها كشف ضيف الثالثة عن وجود 1710عامل من مختلف الجنسيات أغلبهم صينيين تم إحصاؤهم خلال السداسي الماضي.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة