تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من تدمير مخبأ للإرهابيين ببومرداس يحتوي على أغراض مختلفة حسب ما أورده هذا الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح البيان أن "في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عملية بحث وتمشيط كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي يوم الـ 03 أكتوبر 2017 ببومرداس/ن.ع.1 مخبأ (01) للارهابيين يحوي أغراضا مختلفة".

وأضاف أن "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6 (04) مهربين وحجزت مسدسا رشاشا (01) من نوع كلاشنيكوف وشاحنة (01) ومركبة (01) رباعية الدفع و(8000) لتر من الوقود و(06) مولدات كهربائية و(06) مطارق ضغط."

"وفي سياق متصل أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك خمسة (05) تجار مخدرات وضبطت كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ (362) كيلوغرام بكل من النعامة/ن.ع.2 وغرداية/ن.ع.4 فيما تم حجز (1104) وحدة من مختلف المشروبات بتلمسان/ن.ع.2".

من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود (61) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين تموشنت وتلمسان وورقلة في حين أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة غير شرعية لـ (08) أشخاص بعنابة/ن.ع.5.