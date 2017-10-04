الكاراز: نسعى للعودة بالفوز من ياوندي

أكّد مدرب المنتخب الوطني الجزائري لوكاس الكاراز هذا الأربعاء بالجزائر أنّ فريقه سيسعى للفوز بمواجهة منتخب الكاميرون المقررة ليوم السبت المقبل بياوندي لحساب الجولة الخامسة و ما قبل الأخيرة من تصفيات مونديال(2018).

وأوضح الكاراز في ندوة صحفية نشطها بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر): " أنه بعيدا عن السعي لتحسين ترتيب المنتخب الجزائري في تصنيف الفيفا فانّ رغبة ملّحة تعتريني من اجل الفوز بهذه المقابلة (...) سنتنقل إلى الكاميرون بنية تحقيق الفوز ومن اجل هذا سنبذل قصارى جهودنا لتجديد العهد بالانتصارات و بالتالي زرع قليل من الفرحة في قلوب المناصرين بالرغم من أنّ المنتخب مقصى من المونديال" .

ومعلوم أن مواجهة الكاميرون ليس لها اي وزن و سوف لن تغير شيئا بالنسبة للمنتخبين ي باعتبار انّ كلا التشكيلتين قد خرجتا من سباق التأهل إلى مونديال روسيا 2018 .

ويتذيل المنتخب الوطني الجزائري الذي سجل انهزامين اثنين على التوالي أمام منتخب زامبيا بـ (3-1 و 0-1) ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة يتيمة وراء المنتخب الكاميروني بمجموع ثلاثة نقاط .

وتلعب بطاقة التأهل في هذه المجموعة بين كلّ من نيجيريا المتصدرة بمجموع (10 نقاط) و زامبيا الملاحقة ب(7 نقاط).

وفي ردّه عن سؤال متعلق باستبعاد الثلاثي بن طالب و سليماني و محرز الذين لم توجه لهم الدعوة لمواجهة الكاميرون يوم السبت المقبل ي اكّد الناخب الوطني انّ غيابهم سوف لن يؤثر على مردود المنتخب .

و بالمناسبة أكد الكاراز أن:" عناصر المنتخب تعمل في ظروف ممتازة و جو رائع (...) لقد سبق لي العمل مع كل عناصر المجموعة باستثناء مدافع اتحاد الجزائر فاروق شافعي ".

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني سيتنقل يوم الخميس إلى ياوندي عبر رحلة خاصة من اجل مواجهة نظيره الكاميروني.