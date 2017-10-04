كعوان يباشر المشاورات مع الفاعلين في قطاع الاتصال لتأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

باشر وزير الاتصال, جمال كعوان هذا الثلاثاء سلسلة من المشاورات مع الفاعلين في قطاع الاتصال و هذا في إطار إطلاق مسار تأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حسبما أفاد به الأربعاء بيان لوزارة الاتصال.

و بعد أن ذكرت بأن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة "اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و تم إعطاؤها الأولوية في مخطط عمل الحكومة", أوضحت الوزارة أن هذا "التشاور تمليه ضرورة الحصول على أوسع تصور ممكن للنظرة التي تلقيها الأسرة الإعلامية على هذا المسار الذي يشركها و يلزمها".

و أضافت أن "المسعى يتعلق بهيكلة دائمة ستسمح للصحافة بالتكفل بنفسها و ضبط وضعيتها المهنية و أخلاقياتها".

في هذا السياقي اجتمع وزير الاتصال ظهر الثلاثاء بالأمين العام للنقابة الوطنية للصحافيين كمال عمراني "الذي استمع منه اقتراحات و ردود فعل ايجابية بخصوص مسار كانت النقابة الوطنية للصحفيين قد دعت إليه من قبل"ي حسب تصريح هذا الأخير.

كما استقبل كعوان صبيحة الأربعاء الأعضاء المؤسسين للفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين مستقبلا زهير مهداوي و رياض بوخدشة اللذين أعربا عن "تفاؤلهما و جاهزيتهما بشأن هذه الآفاق" تشير الوزارة.

و اختتم ذات المصدر بالقول أن "المشاورات ستتواصل و ستشرك صحفيين و ناشرين من مختلف فروع الصحافة المكتوبة العمومية و الخاصة".