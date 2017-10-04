منتدى البلدان المصدرة للغاز يدرس بموسكو وضعية السوق العالمية

عقد الاجتماع الوزاري المشترك الـ 19 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز, هذا الأربعاء بموسكو لدراسة وضعية السوق العالمية للغاز و إعداد إستراتيجية مشتركة للفترة الممتدة من 2018 إلى 2022.

و شهد الاجتماع الوزاري المشترك الـ 19 الذي عقد بحضور وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك و الامين العام المغادر الإيراني محمد عدلي, مشاركة وزراء القطاع لجميع البلدان الأعضاء منهم الجزائر ممثلة بوزير الطاقة مصطفى قيطوني.

و قام قيطوني على هامش الأشغال بالتحدث مع نظرائه لكل من روسيا ومصر طارق المولى و فنزويلا اولوجيو دل بينو و قطر محمد السادة.

و خلال الاجتماع الوزاري المشترك لمنتدى البلدان المصدرة للغاز, درس الوزراء أساسا وضعية السوق العالمية للغاز و تطرقوا إلى ضرورة إعداد مخطط عمل خماسي للمنتدى خاص بالفترة 2018-2022.

و من المقرر أن يقوم المشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك الـ 19 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز بانتخاب أمين عام جديد خلفا للأمين العام المغادر الإيراني محمد عدلي.

و يعد الاجتماع الوزاري المشترك لمنتدى البلدان المصدرة للغاز, منظمة حكومية مشتركة أنشئت خلال الدورة ال8 للمنتدى غير الرسمي لنفس البلدان الذي عقد بموسكو في ديسمبر 2008. و هي تضم حاليا 12 بلدا عضوا و هي الجزائر و بوليفيا و غينيا الاستوائية و مصر و إيران و ليبيا و نيجيريا و قطر و روسيا و ترينيداد و طوباغو و الامارات العربية المتحدة و فنيزويلا, بالإضافة إلى سبعة بلدان ملاحظة و هي إيران و كازاخستان و النرويج و سلطنة عمان و ايرلندا و البيرو و اذربيجان.

و تميز حفل افتتاح "الأسبوع الروسي للطاقة" بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الدورة العلنية "الطاقة و النمو العالمي" التي نظمت الأربعاء بموسكو بمناسبة المنتدى الدولي الأول حول النجاعة الطاقوية و تطوير الطاقة.

و ألقى فلاديمير بوتين كلمة قال خلالها ان الفوارق الحالية في مجال التكنولوجيات "تمثل تهديد اكيد" على القطاع العالمي للطاقة.

و صرح بوتين ان الفوارق التكنولوجية المتزايدة تمثل لا محالة خطرا على الصناعة العالمية للطاقة. و أضاف قائلا "أشير إلى أننا مستعدون للتعاون في مجال الطاقة مع جميع الشركاء المهتمين على أساس مبادئ المساواة و الفائدة المتبادلة".

و شهد هذا الموعد الاقتصادي المندرج في إطار "الأسبوع الروسي للطاقة" المقرر من 3 إلى 7 أكتوبر, مشاركة ممثلين عن اكبر المؤسسات و الهيئات الدولية للطاقة إلى جانب خبراء دوليين في هذا المجال.

و هناك حوالي خمسين حدثا تجاريا مقررا في إطار البرنامج الرسمي لأسبوع الطاقة الرسمي الذي يضم أيضا عقد منتدى دولي للغاز بسان بيطرسبورغ من 4 إلى 6 أكتوبر. و من بين المواضيع المعروضة للنقاش البرنامج الطاقوي العالمي و أهم توجهات قطاع الطاقة و كذا التحديات الموجودة في هذا القطاع.

المصدر:واج