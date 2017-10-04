منتدى البلدان المصدرة للغاز: الجزائر تحتضن المقر الجديد لمعهد البحوث حول الغاز

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذا الأربعاء بموسكو على ضرورة أن تقوم بلدان منتدى البلدان المصدرة للغاز، بأعمال مشتركة قصد رفع التحديات التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي.

و خلال تدخله في أشغال الاجتماع الوزاري الـ 19 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، أعرب وزير الطاقة عن ارتياحه لقرار الاجتماع الوزاري الـ 19 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز بان تحتضن الجزائر المقر الجديد لمعهد البحوث حول الغاز، وهذا يشكل "قرارا تاريخيا و مرحلة هامة في تعزيز منتدى البلدان المصدرة للغاز و في تعميق و توسيع التعاون بين بلداننا".

و أضاف قيطوني بأن "المعهد سيكون أداة ممتازة "تمكن من تحسين نشاطاتنا على طول السلسلة الغازية و تبادل أفضل الممارسات".

و ذكر أيضا أن "السياسات الطاقوية التي تبنتها العديد من بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية كانت لها تأثيرات سلبية على الطلب على الغاز" .

و أشار قيطوني من جهة أخرى إلى الطاقة الكبيرة للإنتاج المتولدة عن "ظهور مراكز تموين و تصدير جديدة لا سيما بفضل غاز الشيست" .

و في تطرقه إلى العراقيل التي تسببها الأولوية الممنوحة حاليا "على المدى القصير لصناعة الغاز الطبيعي"، أشار الوزير في هذا السياق إلى ضرورة أن تتنظم البلدان المصدرة من أجل الدفاع عن مصالحها من خلال تثمين الموارد الطبيعية المستنفذة و غير القابلة للتجديد".

وأكد قيطوني بأنه من الضروري "إيجاد حلول مناسبة و وضعها معا في إطار روح التعاون" قصد التصدي للتحديات التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي.

و على هامش أشغال موسكو، تحادث مصطفى قيطوني مع نظرائه لكل من روسيا اليكسندر نوفاك و مصر طارق المولى و فنزويلا اولوجيو دل بينو و قطر محمد السادة.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية