الاتحاد الأفريقي يدعو إلى حل سلمي للخلافات في كينيا قبل الانتخابات الرئاسية الجديدة

دعا الاتحاد الأفريقي أمس الأربعاء إلى تسوية سلمية لنقاط الخلاف قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة في كينيا المقررة يوم الـ 28 أكتوبر.

و جاء في بيان للاتحاد الأفريقي أن رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي محمد يتابع بقلق آخر التطورات السياسية في كينيا منذ قرار المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الـ 8 أوت 2017 و برمجة بعد ذلك انتخابات جديدة ليوم الـ 8 أكتوبر الجاري .

وفي الوقت الذي لم يبق فيه سوى بضعة أيام على إجراء هذه الانتخابات فان رئيس الاتحاد الأفريقي منشغل بكل الأفعال والتصريحات التي قد تؤثر سلبا على تنظيم انتخابات رئاسية جديدة .

ودعا كل الأطراف إلى عدم القيام باي فعل أو الإدلاء باي تصريح من شانه إخراج المسار الديمقراطي في كينيا عن السكة والمس بالانتخابات المقررة و زحزحة الأمن و الاستقرار في البلاد و ما ينجر عن ذلك من عواقب سلبية بالنسبة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد.

و قال رئيس المفوضية "من المهم أن تجتمع جميع الأطراف من اجل إيجاد حل سلمي للمأزق السياسي الحالي الذي تميزه المظاهرات في الشوارع من جهة و اقتراح بتعديل قانون الانتخابات من جهة أخرى مع اقتراب الاقتراع".

كما دعا موسى فكي محمد أيضا كل الأطراف للعمل مع اللجنة المستقلة للانتخابات و الحدود للسهر على إجراء الانتخابات الجديدة في وقتها المقرر والامتناع عن كل الأفعال أو التصريحات التي تؤثر سلبا على استقلالية اللجنة .