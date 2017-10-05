إيقاف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

أوقفت عناصر للجيش الوطني الشعبي و الدرك الوطني يوم أمس الأربعاء 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من الشلف وسكيكدة وباتنة حسب ما ذكره بيان لوزارة الـدفاع الـوطـني هذا الخميس.

وأوضح البيان ذاته انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم الـ 04 أكتوبر 2017 ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من الشلف الناحية العسكرية الأولى وسكيكدة الناحية العسكرية الخامسة فيما أوقف أفراد الدرك الوطني عنصر دعم آخر بباتنة الناحية العسكرية الخامسة ".

واشار المصدر انه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي سلاحين (02) ناريين و(60) قنطارا من مادة التبغ بكل من الأغواط والوادي الناحية العسكرية الرابعة فيما أوقفت مفارز أخرى بكل من برج باجي مختار وعين قزام الناحية العسكرية السادسة ثلاثة (03) مهربين وضبطت شاحنة ومركبتين رباعيتي الدفع و(04) دراجات نارية و(1,7) طن من المواد الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهب."

ومن جهة أخرى"أوقف حرس الحدود (41) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار فيما ضبط عناصر الدرك الوطني تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (6.4) كيلوغرام من الكيف المعالج بمعسكر الناحية العسكرية الثانية."كما ورد في البيان ذاته.