سماعة google الجديدة توفر الترجمة الفورية لـ 40 لغة

أطلقت شركة google غوغل أول سماعة لاسلكية توفر الترجمة الفورية من خدمة "ترجمة غوغل".

وأعلنت غوغل عن سماعات "بيكسيل بادز" إلى جانب عدد من الأجهزة الجديدة في حدث بسان فرانسيسكو، حيث كشفت الستار عن هاتفين ذكيين جديدين، وجهاز كمبيوتر محمول.

وحسب موقع the telegraph فإن برنامج الترجمة الجديد يسمح للمستخدمين بالاستماع إلى اللغات الأجنبية فضلا عن التحدث بها باستخدام هواتفهم الذكية.

وللحصول على خدمات الاستماع، يتوجب على المستخدم الضغط على سماعة الأذن والاستماع مباشرة للترجمة إلى اللغة التي يختارها. أما بالنسبة لخدمات التحدث بلغات أجنبية، يمكن للمستخدم الاستعانة بمساعد غوغل للتحدث بلغات أخرى باستخدام تطبيق الترجمة من غوغل. وذلك عن طريق الضغط على قفل السماعة والقول مثلا"أريد أن أتكلم التركية".

وبمجرد الكلام يحصل المستخدم على ترجمة للجمل التي ينطقها بلغته من خلال مكبرات الصوت في هاتفه الذكي والتي تعمل على نقل الترجمة تلقائيا إلى التركية.

ويدعم مساعد غوغل والسماعة الجديدة مبدئيا 40 لغة وسيتم إصدارها في 22 نوفمبر القادم.