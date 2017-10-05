بطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة (سيدات): الجزائر تهدف لتحقيق إحدى المراتب الثلاث الأولى

أكد رضا بوزيد المدير الفني الوطني بالاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة أن هدف المنتخب الوطني أكابر ''سيدات'' خلال البطولة الإفريقية للأمم للفئة المقرر إجراؤها من 6 إلى 20 أكتوبر, هو تحقيق إحدى المراتب الثلاث الأولى رغم أن المأمورية ستكون معقدة.

وصرح بوزيد يقول: "هدفنا خلال هذا الموعد القاري هو الوصول إلى المربع الذهبي وإحراز إحدى المراتب الثلاث الأولى رغم أن هدفنا الحقيقي مع النخبة الحالية هو التحضير لنسخة 2019 والمؤهلة أيضا لكأس العالم. اللاعبات الجزائريات سيقدمن كل ما بوسعهن من أجل تحقيق نتيجة إيجابية حتى لا تكون مشاركتهن شكلية فقط, وربما سيقتطفن تأشيرة مونديال 2018 الذي ستجرى وقائعه باليابان''.

وعرفت تشكيلة ''الخضر'' تغييرات كبيرة مقارنة بالبطولة الإفريقية الأخيرة التي جرت وقائعها بكينيا أين أنهت الجزائر مشوارها في المرتبة الثانية عقب خسارتها أمام البلد المنظم بثلاثة أشواط مقابل صفر في النهائي.

وقال المدير الفني في هذا الصدد: ''كما صرحت من قبل, المنتخب الوطني أكابر سيدات عرف تغييرات كثيرة. حاليا, المنتخب في حالة إعادة بناء لأننا نهدف لتحضير البطولة الإفريقية 2019''.

ويقود الجزائر التي تضم في صفوفها 13 لاعبة كل من المدرب الرئيسي تنون نبيل ومساعده غرزولي فيصل.

وكان المنتخب الوطني قد أجرى تربصا تحضيريا بتونس من 26 سبتمبر إلى 3 أكتوبر أين واجه خلاله نظيره التونسي في مناسبتين.

وأضاف بوزيد: ''من أجل خوض هذه المنافسة في أحسن الظروف, نظمنا تربصا بتونس واجهنا خلاله المنتخب التونسي في لقاءين فازت فيهما الجزائريات بنتيجة 3-1 (27-25, 25-23, 20-25, 25-23 و 25-15, 22-25, 26-24, 27-25 على التوالي)''.

ويرشح بوزيد أربعة منتخبات للسيطرة على المنافسة ويتعلق الأمر بكل من البلد المنظم, تونس, كينيا و مصر.

واختتم نفس المصدر حديثه قائلا: ''أعتقد أن هذه البلدان ستترك بصمتها خلال هذه المنافسة رغم أن القرعة لم تتم بعد لأن عدة دول لم ترسم مشاركتها. بصراحة, لا نعرف إلى حد الساعة كيف ستسير الأمور, البطولة ستجرى في شكلين, إما تقسيم المنتخبات في مجموعتين إذا تم تسجيل حضور ثمانية بلدان على الأقل, وسيتأهل بعدها إلى الأدوار نصف النهائية أصحاب المراتب الأولى والوصافة, أو تسجيل عدد أقل من المشاركين فيتم وضعهم في مجموعة واحدة ليفوز باللقب صاحب الريادة''.

قائمة الجزائريات المشاركات في بطولة افريقيا:

عيادي شاناز, عشور دلال مروة, براهمي فاطمة, رابح مازاري بختة, عبد الرحيم ياسمين, غيمور زهرة, عتزي لطيفة, أيت أومغار نديرة, بوريحان سيليا, سادي أميرة, زايدي أمال, بن مختار شهلة وبوصر كهينة.

المصدر: واج