خبراء يثمنون قرار احتضان الجزائر المقر الجديد لمعهد بحوث الغاز

ثمن خبراء قرار الاجتماع الوزاري الـ 19 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز ، الأربعاء، بموسكو، أن تحتضن الجزائر المقر الجديد لمعهد البحوث حول الغاز.

ويأتي القرار الذي تم اتخاذه بموسكو بعد تقديم دراسة الجدوى التي أعدها مكتب دراسات دولي و التي أظهرت الإسهام الكبير الذي سيقدمه هذا المعهد بعد انجازه سواء بالنسبة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز بصفته هيئة أو للدول الأعضاء.

في السياق اعتبر الخبير الطاقوي بوزيان مهماه القرار بـ "التاريخي" ومن شأنه أن "يمنح الجزائر المكانة التي تليق بها عالميا كدولة فاعلة في السوق الطاقوية بالنظر لدورها الإيجابي في تعديل أسعار الغاز".

وأكد في تصريح للقناة الأولى أن هناك إجماعا كليا على الدور الكبير والفعال الذي قامت به الجزائر في تعديل الأسعار الطاقوية مما انعكس إيجابا على وضع وسعر الغاز في السوق العالمية.

وأشار إلى أن " أهمية القرار تكمن أيضا في المكانة التي سيحتلها الغاز بالسوق الطاقوية حيث سيزداد الطلب عليه في غضون 2040 بنحو 50 بالمائة. كما أن حصة الغاز الطبيعي المسال ستتجاوز 40 بالمائة".

من جهته توقع الخبير الإقتصادي عبدالرحمن عية أن يكون المعهد أداة فعالة لتحسين النشاطات الغازية للجزائر الشريك الأساسي في تزويد اوربا بالغاز خصوصا عند البدء في إنتاج الغاز الصخري.

وتوقع أن يساهم المعهد في بعث ما يعرف بمنتدى الغاز وإعطائه تكتلا رسميا وتكون لديه القدرة على التأثير على السوق الدولية خصوصا منظمة أوبك.