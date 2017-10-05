إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلّم اليوم الخميس الإرهابي "ب.أمة" المدعو"عبد الله" نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة بحسب ما ورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات المصدر بأنه وفي "إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي والاستغلال الأمثل للمعلومات سلّم اليوم الخميس 05 أكتوبر 2017 الإرهابي "ب.أمة" المدعو "عبد الله" نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة وقد كان بحوزته (01) قذيفة صاروخية من نوع RPG-7؛ و (04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و (04) قذائف صاروخية؛وكمية معتبرة من الذخيرة".

وذكر البيان بأن الإرهابي الذي سلم نفسه قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014 وأضاف نفس المصدر أن هذه النتائج "تؤكد من جديد على نجاعة مقاربة الجيش الوطني الشعبي في القضاء على ظاهرة الإرهاب وتقويض كل محاولة لزعزعة استقرار الوطن ".