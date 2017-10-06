تصفيات مونديال-2018 الكاميرون-الجزائر : الخضر في مهمة إنقاذ الشرف.

يحاول المنتخب الجزائري لكرة القدم بعد خروجه من سباق التأهل إلى مونديال روسيا 2018، النهوض مجددا و الانطلاق في عهد جديد، هذا السبت بداية من الساعة 00ر17، بملعب أحمدو-اهيجو بياوندي بمناسبة اللقاء الذي سيجمعه بنظيره الكاميروني، لحساب الجولة الخامسة و ما قبل الأخيرة من التصفيات.

و يهدف الناخب الوطني لوكاس ألكاراز إلى اللعب من أجل التفوق على فريق الأسود الجموحة، الذين أقصيوا بدورهم من سباق التأهل قبل جولتين من اختتام التصفيات.

هذا ما أكده التقني الإسباني في تصريحاته : بعيدا عن السعي لتحسين ترتيب المنتخب الجزائري في تصنيف الفيفا، فإنّ رغبة ملحة تنتابني من اجل الفوز بهذه المقابلة ، سنتنقل الى الكاميرون بنية تحقيق الفوز، ومن اجل هذا سنبذل قصارى جهودنا لتجديد العهد مع الانتصارات و بالتالي زرع قليل من الفرحة في قلوب المناصرين بالرغم من أنّ المنتخب مقصى من المونديال .

فبعد هزيمتين ضد منتخب زامبيا ذهابا و إيابا (1-3، 0-1)، تتذيل الجزائر جدول ترتيب المجموعة الثانية بنقطة وحيدة، وراء الكاميرون (3 نقاط)، حيث تلعب ورقة التأهل بين نيجيريا المتصدر بعشر نقاط و وصيفه زامبيا (7 نقاط)، اللذان سيتواجهان يوم السبت في مدينة أويو النيجيرية.

و قرر ألكاراز أن يحدث عدة تغييرات في تعداد تشكيلته، تحسبا لمواجهة أشبال المدرب هيغو بروس، حيث لم يوجه الدعوة لكل من الثلاثي رياض محرز، إسلام سليماني و نبيل بن طالب لخوض لقاء يوم السبت، واستدعى لاعبين جدد مع تسجيل عودة متوسط ميدان غالاتاسراي التركي المخضرم سفيان فغولي.

كما تجدر الإشارة إلى تسجيل غياب الظهير الأيسر لنادي نابولي الإيطالي فوزي غولام، الذي يعاني من نزلة برد. نفس الأمر بالنسبة لياسين براهيمي الذي تعرض لإصابة على مستوى الفخذ.

توجد عناصر ضمن المجموعة الحالية تستطيع تعويض اللاعبين المبعدين، لأن المهم هو تبليل القميص و اللعب بحرارة حتى رغم الإقصاء. دوري كعنصر قديم في المنتخب يتمثل في مساعدة الجدد على الاندماج بسرعة"، حسب ما أكده اللاعب السابق لنادي فالنسيا الإسباني.

من جانبه يسعى الفريق الكاميروني بطل إفريقيا خلال النسخة الأخيرة إلى التخفيف من خيبة أمل الخروج من رحلة الذهاب إلى المونديال الروسي عبر تحقيق الانتصار على الخضر، و هو ما تؤكده تصريحات المدرب هيغو بروس: هدفنا هو الفوز و نحن ملزمون بذلك في هذه المقابلة رغم إقصائنا من المونديال، سيما و أننا ضعينا العديد من النقاط في ترتيب الفيفا. يجب علينا أن لا ننهي المنافسة في المركز الأخير في المجموعة لأن هذا أمر غير مقبول، علينا إنقاذ شرفنا.

و تسجل تشكيلة الأسود الجموحة بهذه المناسبة عودة مهاجم أولمبيك مرسيليا الفرنسي كلينتون نجي و غياب ايريك ماكسيم شوبو موتينغ (ستوك سيتي الإنجليزي).

و سيدير مباراة الكاميرون-الجزائر الحكم التونسي يوسف سرايري بمساعدة مواطنيه محسن بن سالم و يمين ملولشي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية