توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسكيكدة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الخميس بولاية سكيكدة، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة في بيان لها.

وأوضح البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي يوم 05 أكتوبر 2017ي ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة".

وعلى صعيد آخر يتعلق بمحاربة التهريب والجريمة المنظمة "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ستة تجار مخدرات وحجزت 210 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من غرداية بالناحية العسكرية الرابعة وتلمسان بالناحية العسكرية الثانية"، في حين "أوقفت مفرزة أخرى أربعة مهربين ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة".

كما حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني "32112 لتر من الوقود وشاحنتين وستة أطنان من المواد الغذائية وسيارة نفعية بكل من برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة وغرداية بالناحية العسكرية الرابعة وسوق أهراس والطارف وتبسة بالناحية العسكرية الخامسة"، فيما تم حجز "10611 وحدة من مختلف المشروبات بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة وعين تيموشنت وتلمسان بالناحية العسكرية الثانيةي بالإضافة إلى 1720 قرص مهلوس بكل من الجزائر والشلف وتيبازة والجلفة وبومرداس"، يضيف المصدر ذاته.

ومن جهة أخرىي "أحبط حراس السواحل وعناصر للدرك الوطني بمستغانم بالناحية العسكرية الثانية ي محاولة هجرة غير شرعية لـ 19 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنعي فيما أوقفت عناصر للدرك الوطني بكل من عين تيموشنت وتلمسان بالناحية العسكرية الثانية 49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".