عين تموشنت: إفشال مخطط للهجرة غير الشرعية ل17شابا شمال سواحل بني صاف

تمكنت المجموعة الإقليمية لحرس السواحل ببني صاف (ولاية عين تموشنت) اليوم الجمعة من إفشال مخطط للهجرة غير الشرعية ل17شابا، حسبما علم لدى ذات الهيئة.

و تمت العملية بعرض البحر على بعد 16ميل شمال سواحل بني صاف حيث طوق عناصر حرس السواحل زورق مطاطي كان على متنه 17شابا من بينهم قاصر في رحلة سرية للضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط ، وفقا لنفس المصدر.

و أفادت التحقيقات الأولية أن المجموعة المشكلة من 17مرشحا للهجرة كانت إستغلت هدوء البحر و إنطلقت في رحلة سرية من شاطئ السبيعات الواقع ببلدية المساعيد بإتجاه السواحل الإسبانية .

و ينحدر الموقوفين من ولايات عين تموشنت ووهران و سيدي بلعباس . كما سمحت العملية أيضا من حجز زورق مطاطي و محرك بقدرة 40حصان، كما علم لدى المجموعة الإقليمية لحرس السواحل ببني صاف.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية