منظمة الهجرة الدولية: 100 ألف من الروهينغا ينتظرون العبور إلى بنغلاديش

أعلنت منظمة الهجرة الدولية وجود نحو 100 ألف من مسلمي الروهينغا بمدينة بوثيداونغ باقليم أراكان في ميانماري ينتظرون العبور إلى بنغلاديش.

وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلماني في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعةي إن عدد لاجئي الروهينغا الفارين من العنف بميانمار إلى بنغلاديش بلغ 515 ألف لاجئ منذ 25 اوت الماضي.

وأشار إلى أن نحو ألفي لاجئ يعبرون يوميا إلى مدينة كوكس بازار في بنغلاديش وفق تقارير فرق المنظمة العاملة على الحدود البنغالية الميانمارية.

وأوضح أن نحو 100 ألف من الروهينغا في مدينة بوثيداونغ شمال أراكاني ينتظرون العبور إلى مدينة كوكس بازار في بنغلاديش وفق مراقبين دوليين.

وأشار المتحدث إلى أن منظمته وجهت نداء للمجتمع الدولي لجمع 120 مليون دولار لمساعدة 450 ألف لاجئ من الروهينغا خلال الأشهر الستة المقبلة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية