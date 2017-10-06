وقــود: رفع الرسم على المنتجات البترولية

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2018 على رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود.

وستقدر هذه الزيادة ب 5 دج/ لتر بالنسبة للبنزين و ب 2 دج/ لتر بالنسبة للمازوت.

وبهذا ستبلغ التعريفة الجديدة بالنسبة للرسم على المنتجات البترولية سنة 2018، 14 دج/لتر بالنسبة للبنزين الممتاز ودون رصاصي و13دج/لتر بالنسبة للبنزين العادي و4 دج بالنسبة للمازوت.

وستصبح الأسعار الجديدة بمحطة البنزين كالتالي 64ر38 دج بالنسبة للبنزين العادي (مقابل 69ر32 دج سنة 2017)، 67ر41 دج بالنسبة للبنزين الممتاز (مقابل 72ر35 دج)، و 28ر41 دج بالنسبة للبنزين دون رصاص (مقابل 33ر35 دج)، و 8ر22 دج

بالنسبة للمازوت (مقابل 42ر20 دج)، حسب ما جاء في نص مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي تحصلت واج على نسخة منه.

وتم احتساب هذه الأسعار الجديدة دون الأخذ في الحسبان المراجعات المحتملة للهوامش بقرار من الوكالة الوطنية لمراقبة وضبط النشاطات في ميدان المحروقات.

ويهدف هذا المسعى التدريجي لإعادة ضبط أسعار الوقود إلى ترشيد استهلاكها و تقليص وارداتها ورفع العائدات الجبائية وتخفيض إعانات الميزانية والحفاظ على البيئة والقضاء على ظاهرة التهريب الحدودي حسب ما جاء في عرض الأسباب.

وسيسمح هذا التدبير بتوفير موارد إضافية ستبلغ 61 مليار دج.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية