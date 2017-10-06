دراجات/دورة الجزائر 2017 : المنافسة ستقام بين 18 و24 أكتوبر

ستجرى دورة الجزائر للدراجات الهوائية 2017 بين 18 و 24 أكتوبر وسميت منافسة هذه السنة "طبعة الواحات"، حيث تقام بجنوب البلاد، حسب ما أعلنت عنه هذا الجمعة الاتحادية الجزائرية لرياضة الدراجات.

وتعطى إشارة انطلاقة دورة الجزائر للدراجات من مدينة بسكرة، حيث يجول الدراجون عبر سبع ولايات هي الوادي وورقلة وغرداية والأغواط والجلفة والمسيلة على شكل حلقة قبل العودة مجددا لنقطة الانطلاق ببسكرة.

وحسب نفس المصدر، يلي هذه الدورة، الطبعة الـ 14 من الجائزة الكبرى لولاية الجزائر العاصمة المبرمجة بين 29 أكتوبر و 3 نوفمبر.

وأشارت الاتحادية الجزائرية لرياضة الدراجات أن هذين الموعدين سيقامان عقب الطبعة التاسعة للبطولة العربية للأندية المقررة ببسكرة بين 12 و 16 أكتوبر.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية