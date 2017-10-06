البطولة الإفريقية للأمم (سيدات): الجزائر في المجموعة الأولى رفقة الكاميرون

يلعب المنتخب الجزائري أكابر''سيدات''في المجموعة الأولى رفقة الكاميرون وبوتسوانا ومصر خلال البطولة الإفريقية للأمم للفئة المقررة بعاصمة الكاميرون ياوندي من 7 إلى 20 أكتوبر، حسب نتائج عملية القرعة التي سحبت أمسية هذا الجمعة.

خلافا للمجموعة الأولى التي تضم أربعة منتخبات يتنافس في المجموعة الثانية خمسة فرق هي تونس وكينيا (حاملة اللقب) وجمهورية الكونغو الديمقراطية و السينغال ونيجيريا.

الهدف المسطر من قبل الاتحادية هو احتلال إحدى المراتب الثلاث الأولى وهي مهمة صعبة المنال بالنظر لقيمة المنتخبات المشاركة في الدورة.

تحسبا لهذه البطولة القارية أجرى المنتخب الوطني الذي يقوده المدرب الرئيسي تنون نبيل ومساعده غرزولي فيصل، تربصا تحضيريا أخيرا بتونس من 26 سبتمبر إلى 3 أكتوبر أين واجه خلاله نظيره التونسي في مناسبتين.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية