الخضر في مهمة الإطاحة بالكاميرون و الإقلاع من جديد

يقابل المنتخب الجزائري لكرة القدم، نظيره الكاميروني، اليوم السبت بداية من الساعة 00ر17، بملعب أحمدو-اهيجو بياوندي، لحساب الجولة الخامسة و ما قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018، و ذلك بهدف الانتصار و تضميد الجراح للإقلاع من جديد نحو آفاق أخرى، بعد الخروج من سباق العبور إلى المونديال الروسي.

و قام الطاقم الفني الذي يقوده الناخب الوطني لوكاس ألكاراز، بتعبئة لاعبيه من الناحية المعنوية للوقوف الند للند أمام فريق الأسود الجموحة سيما و أنه أجرى تغييرات من العيار الثقيل على كتيبة الخضر، و ذلك بالاتفاق مع قيادة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، التي تسعى إلى القيام بما سماه الرجل الأول في (الفاف) بـالثورة داخل الفريق الوطني و الانطلاق في مرحلة جديدة من مراحل الخضر.

و تجرأ التقني الإسباني على الاستغناء على خدمات رياض محرز، نجم الفريق وأحسن لاعب في البطولة الإنجليزية موسم 2015-2016، و كذا أحسن هداف في تاريخ المنتخب الوطني من اللاعبين الحاليين إسلام سليماني بمجموع 25 هدفا، بالإضافة إلى ركيزة وسط ميدان نادي شالك الألماني، نبيل بن طالب (22 سنة)، في رحلة ياوندي، علما و ان محاربي الصحراء فشلوا في ترويض فريق الأسود الجموحة و لو لمرة واحدة في تاريخ المواجهات الرسمية بين المنتخبين.

و سيخوض المدرب الأندلسي مواجهة الكاميرون بعناصر جديدة، العديد منها ينشط في البطولة المحلية، حيث صرح: بعد مرور بعض الاشهر على تواجدي بالجزائر بدأت أتعرف على اللاعبين الناشطين بالبطولة الجزائرية، مضيفا أنه قام بعمله كناخب وطني بدعوته للاعبين الذين يستحقون ذلك.

وقمنا باستدعاء ثمانية لاعبين محليين تحسبا لمواجهة الكاميرون من بينهم أربعة جدد. هؤلاء اللاعبون متحمسون لفكرة ارتداء القميص الوطني لذا كان علينا إعطاءهم الفرصة وأتمنى أن يستمروا طويلا ضمن المنتخب الوطني.

من جانبها، تسجل تشكيلة الأسود الجموحة بهذه المناسبة عودة مهاجم أولمبيك مرسيليا الفرنسي كلينتون نجي و غياب ايريك ماكسيم شوبو موتينغ (ستوك سيتي الإنجليزي).

تجدر الإشارة أنه سيدير مباراة الكاميرون-الجزائر الحكم التونسي يوسف سرايري، بمساعدة مواطنيه محسن بن سالم و يمين ملولشي.

و تحتل الجزائر قبيل خوض الجولة الخامسة من تصفيات المونديال الروسي، المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة و تأتي الكاميرون ثالثة بثلاث نقاط، بينما تلعب ورقة التأهل إلى المونديال بين نيجيريا (10 نقاط) و زامبيا (7 نقاط)، اللذان سيتقابلان اليوم السبت بمدينة أويوالنيجيرية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية