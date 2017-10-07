حوادث المرور تودي بحياة 7 أشخاص خلال ال 48 ساعة الأخيرة

لقي سبعة اشخاص حتفهم وأصيب 32 آخرون بجروح في تسعة حوادث مرور سجلت خلال ال48 ساعة الأخيرة عبر مختلف ولايات الوطن حسب ما أفادت به اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة تم تسجيلها على مستوى ولاية تلمسان بوفاة شخصين وإصابة إثنين أخرين بجروح على إثر اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 22 ببلدية الرمشي.

كما قامت ذات المصالح بالتدخل من أجل إخماد 4 حرائق حضرية صناعية وأخرى مختلفة، على مستوى ولايات المسيلة ي برج بوعريريج و قسنطينة، دون تسجيل اي خسائر في الأرواح.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية