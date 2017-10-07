تدمير خمس قنابل تقليدية الصنع بالبويرة

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم أمس الجمعة 5 قنابل تقليدية الصنع بالبويرة، حسب ما اعلنه اليوم السبت بيان لوزارة الـدفاع الـوطني.

و ذكر ذات البيان انه في إطار مكافحة الإرهابي دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 06 أكتوبر 2017 خمس قنابل تقليدية الصنع بالبويرة.

و اضاف المصدر من جهة ثانية انه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة تجار مخدرات وحجزت سيارتين نفعيتين و كلغ من الكيف المعالج بالوادي في حين ضبطت مفارز أخرى بكل من تمنراست وعين قزام (1000) لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب.

ومن جهة أخرى كما اوضح ذات البيان ان حراس السواحل احبطوا بوهران ومستغانم وبني صاف محاولات هجرة غير شرعية لــ(57) شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع فيما تم توقيف (20) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين صالح.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية