لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تدرس ستة تعديلات مقترحة على مشروع قانون النقد والقرض

عقدت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم السبت اجتماعا خصص لدراسة ستة تعديلات مقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر 11-03 المتعلق بالنقد و القرض تمت احالتها على اللجنة

امس الجمعة من طرف مكتب المجلسي حسب ما جاء في بيان للمجلس.

و تراس الاجتماع السيد توفيق طورش رئيس اللجنة بحضور وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية و وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة و كذا مندوبي اصحاب التعديل.

و سيصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون هذا الأحد.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية