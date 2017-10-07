لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تدرس ستة تعديلات مقترحة على مشروع قانون النقد والقرض

07/10/2017 - 14:57

عقدت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم السبت اجتماعا خصص لدراسة ستة تعديلات مقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر 11-03 المتعلق بالنقد و القرض تمت احالتها على اللجنة 

امس الجمعة من طرف مكتب المجلسي حسب ما جاء في بيان للمجلس.

و تراس الاجتماع السيد توفيق طورش رئيس اللجنة بحضور وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية و وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة و كذا مندوبي اصحاب التعديل.

و سيصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون هذا الأحد.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

 

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