الصحة العالمية: أكثر من 800 ألف حالة اشتباه بالكوليرا المتفشية بسرعة في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا السبت أن أكثر من 800 ألف يمني يشتبه بإصابتهم بوباء الكوليرا المتفشي بسرعة في هذا البلد.

وقالت المنظمة في بيان أن عدد الحالات الناجمة عن الكوليرا في اليمن تجاوزت الـ 800 ألف حالة اشتباه بإصابتها بالوباء مضيفة انه تم تسجيل هذه الأعداد الكبيرة من حالات الاشتباه خلال أقل من 6 أشهر.

وأكدت الصحة العالمية أن وباء الكوليرا آخذ في الانتشار بسرعة في اليمن. وكانت قد أعلنت الصحة العالمية عودة تفشي الكوليرا في اليمن نهاية ابريل الماضي.

وفي نهاية سبتمبر المنصرم أعلنت المنظمة أن عدد الوفيات بالوباء وصل إلى 2110 حالة وفاة وتسجيل أكثر من 725 ألفا و400 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا.

ويتفشى وباء الكوليرا في اليمن في ظل نزاع دموي بين قوات حكومية موالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية وبين الحوثيين وحلفائهم والمستمر للعام الثالث على التوالي.

المصدر : واج