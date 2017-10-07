لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تدرس ستة تعديلات مقترحة على مشروع قانون النقد والقرض

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هذا السبت اجتماعا خصص لدراسة ستة (6) تعديلات مقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر 11-03 المتعلق بالنقد والقرض تمت إحالتها على اللجنة أمس الجمعة من طرف مكتب المجلس، حسب ما جاء في بيان للمجلس.

وترأس الاجتماع السيد توفيق طورش رئيس اللجنة بحضور وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية و وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة وكذا مندوبي أصحاب التعديل.

وسيصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون غدا الأحد.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية