الكرواتي حسان افنديتش مدربا جديدا للمنتخب الوطني الجزائري رجال لمدة عامين

سيكون التقني الكرواتي حسان افنديتش المدرب المقبل للمنتخب الجزائري لكرة اليد رجال، لعقد يمتد لعامين، حسبما صرح به هذا السبت رئيس الاتحادية الجزائرية للكرة الصغيرة حبيب لعبان.

ويتنقل المدرب الجديد للفريق الوطني-الذي سبق له الإشراف على العارضة الفنية لمنتخبي صربيا وتونس- إلى الجزائر العاصمة يوم 15 أكتوبر لإمضاء العقد، حسب نفس المصدر.

وأوضح رئيس الهيئة الفيديرالية في تصريح"توصلنا إلى أرضية اتفاق مع حسان افنديتش الذي سيحضر إلى الجزائر يوم 15 أكتوبر لتوقيع عقده لمدة سنتين بأهداف محددة، منها البطولة الإفريقية للأمم بالغابون، ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018 بتراغونا بإسبانيا دون أن ننسى بطولة العالم."

وقبل ثلاثة أشهر عن البطولة الإفريقية لكرة اليد المقررة بالغابون، سيعود "الخضر"إلى أجواء التحضيرات وهذا ببرمجة التربص الأول بقيادة التقني الكرواتي قبل المشاركة في دورة بتونس.

يذكر انه تم تنظيم أول تجمع إعداد من 22 إلى 25 سبتمبر بهدف تقييم الحالة البدنية ل36 لاعبا ينشطون في البطولة الوطنية وهذا منذ تعيين لحبيب لعبان على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد.

المصدر : واج