تصفيات مونديال-2018 :الخضر ينهزمون أمام الكاميرون (0-2) ونيجيريا تتأهل رسميا إلى المونديال

إنهزم المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم أمام نظيره الكاميروني بنتيجة (0-2 / الشوط الأول 0-1) هذا السبت بملعب أحمدو-اهيجو بياوندي،لحساب الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018.

وسجل أهداف المباراة كل نجي في الدقيقة (25)، وبانغوب في الدقيقة 88 لصالح الكاميرون.

وفي المباراة الثانية تفوقت نيجيريا بملعبها على زامبيا بنتيجة (1-0)، لتضمن بذلك رسميا ورقة التأهل عن المجموعة الثانية إلى المونديال الروسي، برصيد 13 نقطة، بينما زامبيا ثانيا بمجموع 7 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات. بدورها تبقى الجزائر في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، وتأتي الكاميرون ثالثة بست نقاط.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية