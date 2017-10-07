بوعزقي يؤكد مواصلة الدولة دعم الإستثمار الفلاحي لتحقيق اقتصاد وطني متنوع

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي هذا السبت بولاية الوادي أن الدولة تواصل دعم الإستثمار الفلاحي لتحقيق اقتصاد وطني متنوع.

وأوضح الوزير الذي كان رفقة وزير السلطة الشعبية للإنتاج الفلاحي والأراضي لجمهورية فنزويلا البوليفارية ويلمار ألفريدو كاسترو سوتيلدو في هذه الزيارة إلى الولاية التي تدوم يومين أن"الدولة تواصل دعم الإستثمار الفلاحي لتحقيق إقتصاد وطني متنوع وذلك ضمن إستراتيجية مسطرة تهدف إلى تحقيق بديل عن ثروة البترول ''.

ودعا في هذا الصدد إلى توسيع المساحات الزراعية بما يتلاءم مع المؤهلات الفلاحية المتاحة في كل ولاية باعتبار أن هذا الهدف - كما أضاف - هو الكفيل بضمان الرفع من قدرات الإنتاج الفلاحي وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

كما حث وزير القطاع على ضرورة إيجاد ميكانيزمات جديدة كفيلة بتحقيق تسويق ناجع للمنتوجات الزراعية من خلال فتح أسواق وطنية جديدة واقتحام أخرى عالمية.

وعاين الوزير بمنطقة الجديدة الفلاحية (6 كلم عن بلدية قمار) مؤسسة"المستقبل"للخدمات الفلاحية التابعة لأحد الخواص والتي أنشأت في 2009 تضمن خدمات تخزين المنتوجات الفلاحية،حيث تتوفر على 20 غرفة تبريد بقدرة تخزينية تقدر بـ6.000 طن ومعصرة لزيت الزيتون (بطاقة 56 قنطارا في الساعة ) وبقدرة تخزينية تصل إلى 30 ألف لتر ي ووحدة توظيب ومعالجة التمور بقدرة 5 طن يوميا .

كما تتوفر على وحدة لتحويل التمور ومشتقاتها بقدرة إنتاج تصل إلى 340 كلغ /سا ي وتصدر 5.000 طن من التمور سنويا وتوفر هذه المؤسسة 20 منصب عمل دائم و20 موسمي ي حسب بطاقتها التقنية .

وقدم للوفد الوزاري بذات الموقع عرض حول وضعية قطاع الفلاحة بولاية الوادي التي تتوفر على مساحة فلاحية مستغلة قوامها 80.000 هكتار وحققت نتائج "معتبرة "في المحاصيل الفلاحية سيما منها البطاطس والتمور والخضروات والتبغ حسب معطيات مديرية المصالح الفلاحية .

ويوفر قطاع الفلاحة بهذه الولاية ما لا يقل عن 128.200 منصب شغل منها 77.000 منصب دائم،كما تتوفر على 1.140.000 هكتار من المسالك والمراعي منها 88.434 هكتار من المساحات المسقية وفق ذات المصدر .

وتفقد الوزير والوفد المرافق له بالمنطقة الفلاحية "الأطناب"ببلدية حساني عبد الكريم مستثمرة فلاحية لأحد الخواص أنشأت في إطار مشاريع الإمتياز الفلاحي وتتوفر على 2.500 شجرة نخيل مثمرة ومساحة 60 هكتار من البطاطس وَ1.200 رأس من الأغنام وثلاث حظائر لإنتاج البيض (9.600 بيضة لكل وحدة ) وساهمت هذه المستثمرة في توفير 45 منصب عمل منها 15 منصب عمل دائم .

كما تتوفر هذه المستثمرة على وحدة لإنتاج الأعلاف بطاقة إنتاج تقدر بـ 30 طن / يوميا ووحدة لإنتاج الدقيق 100 طن من السميد/يوميا و100 طن من الفرينة / يوميا حسب البطاقة التقنية للمشروع .

وواصل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري زيارته بمعاينة مذبحة للدواجن بمنطقة الصحن الغربي بقرية الزقم (بلدية حساني عبد الكريم ) تابعة لأحد المستثمرين الخواص بسعة ذبح تصل إلى 3.000 دجاجة /سا، حيث يساهم هذا الإستثمار في توفير 50 منصب شغل منها 30 منصب دائم ي حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري .

واطلع ببلدية الطريفاوي على مشروع إنجاز مركب غرف التبريد الذي يتربع على مساحة ستة (6 ) هكتارات بطاقة 20.000 متر مكعب منها 4.000 متر مكعب مزدوجة الحرارة،حيث دعا بالمناسبة إلى ضرورة التعجيل باستغلاله لفائدة الفلاحين .

واختتم الوزير اليوم الأول من هذه الزيارة الميدانية بتفقد بمنطقة الصحين ببلدية الطريفاوي مستثمرة فلاحية لأحد الخواص تضم 40 شجرة نخيل مثمر و400 شجرة زيتون و98 هكتار من الفول السوداني.

ويواصل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والوفد المرافق له زيارته لولاية الوادي غدا الأحد بتفقد عديد المشاريع الفلاحية الأخرى.

المصدر : الأذاعــة الجزائرية + واج