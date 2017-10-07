كأس السوبر الجزائرية 2017 سيدات/المجمع البترولي- نادي الأبيار: البتروليات يتوجن باللقب على حساب الأبياريات (25-16)

توجت لاعبات المجمع البترولي بكأس السوبر الجزائرية 2017 للسيدات، إثر تفوقهن على نظيراتهن من نادي الأبيار بنتيجة (25-16/ الشوط الأول 13-6)، هذا السبت بقاعة حرشة حسان (الجزائر).

وبهذا الانتصار تحصلت "البتروليات"على الثلاثية المتمثلة في لقب البطولة، كأس الجزائر وكأس السوبر لسنة 2017، مؤكدين سيطرتهن على"الأبياريات"، حيث حققن على حسابهن الألقاب الثلاثة.

وتقدمت لاعبات المجمع البترولي سريعا في النتيجة منذ بداية هذه المواجهة المتجددة بين فريقي العاصمة، حيث سجل اللوح الإلكتروني نتيجة (4-2)، بعد مرور5 دقائق فقط من اللعب، ثم (7-3) في الدقيقة الـ (15)، ما دفع بمدرب الأبيار كريم عاشور، لطلب وقت مستقطع لإعادة شحن لاعباته معنويا.

وواصلت البتروليات بقيادة الثنائي حيمر-جويني، في توسيع الفارق، إذ اعتمدن في ذلك على دفاع صلب ولعب الهجمات المعاكسة السريعة، لتنتهي المرحلة الأولى لصالحهن بفارق سبع نقاط (13-6).

في الشوط الثاني فرضت لاعبات المجمع سيطرتهن المطلقة على لاعبات الأبيار، وتقدمن بفارق 10 نقاط كاملة (21-11)، ما سمح للمدرب مراد آيت وعراب بإشراك اللاعبات الاحتياطيات اللائي أنهين المواجهة لفائدتهن بسهولة على وقع نتيجة (25-16).

وبهذا الفوز المستحق، وجه فريق المجمع البترولي الأكثر جاهزية بدنيا و تكتيكيا إنذارا قويا لمنافسيه تحسبا للموسم الرياضي الجديد(2017-2018)، الذي سينطلق نهاية شهر أكتوبر الجاري.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية