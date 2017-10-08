مستشار وزيرة التربية للاذاعة : 30 بالمائة من تلاميذ الطورالمتوسط يعيدون السنة ومخطط وطني لمكافحة ظاهرة الرسوب

أعلن مستشار وزيرة التربية الوطنية فريد بن رمضان أنه تم رسميا إطلاق مخطط وطني وصفه بمخطط مارشال لمكافحة الرسوب المدرسي، مشيرا إلى أن نسبته بلغت 30 بالمائة في الطور المتوسط وهو رقم كبير جدا .

و أوضح ممثل الوزارة لدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن هذا المخطط يستهدف خاصة تكوين الأساتذة لتمكينهم من مساعدة التلاميذ على تحقيق نتائج إيجابية ومواجهة الإخفاق المدرسي ،سيما و أن نسبة رسوب التلاميذ في السنة الأولى من الطور المتوسط قد بلغت 30بالمئة، موضحا أن ثلث المتمدرسين يسقطون في أول سنة من الطور المتوسط

وأضاف ضيف الثالثة في هذا السياق أن الوزارة الوصية تولي أهمية بالغة للتكوين و تعمل جاهدة من أجل الوصول إلى مدرسة ذات نوعية و هو المسعى المرهون حسبه بتوفير تكوين نوعي للأساتذة

وعلى هذا الأساس يضيف المتحدث "العمل منصب في الوقت الحالي على إعادة النظر من القاعدة لأن النظام التربوي لطالما اشتغل على الكمية ونحن نريد العمل على النوعية و هو ما يتطلب منا التركيز على التكوين"

المصدر : الاذاعة الجزائرية /راضية زرارقة