قايد صالح يؤكد مواصلة تأمين متطلبات الرفع من جاهزية الجيش الوطني الشعبي

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هذا الأحد بتمنراست على مواصلة تأمين متطلبات الرفع من جاهزية الجيش بما يضمن تحسين وترقية أدائه العملياتي والقتالي، خدمة لمصلحة الجزائر و أبنائها العازمين على دحر أعداء الوطن الذين "فشلوا في توظيف الإرهاب لتحقيق مآربهم المشبوهة"

و في كلمة توجيهية ألقاها خلال زيارة العمل و التفتيش التي قادته للناحية العسكرية السادسة بتمنراست، قال الفريق قايد صالح "إننا نحرص حرصا شديدا على مواصلة تعزيز قدرات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي وتأمين متطلبات الرفع من جاهزيته بما يضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلاته ومكوناته خدمة لمصلحة الجزائر وتثبيتا لأقدام أبنائها الأوفياء المتمسكين بوحدتها وسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها العاقدين العزم على دحر أعدائها الذين فشلوا فشلا ذريعا في توظيف جرثومة الإرهابي وجعله وسيلة أخرى من وسائلهم الدنيئة والهدامة لتحقيق مآربهم المشبوهة".

و أضاف يقول في كلمته التي تابعها أفراد جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر عن بعد، أنه و نطلاقا من الإيمان الشديد بـ''حساسية" المهام الموكلة للجيش الوطني الشعبيي و الوعي و الحرص على "حتمية الوفاء بها على الوجه الأكمل" فإن "الواجب يدعونا اليوم كـل في موقع عمله وحدود صلاحياته ونطاق مسؤولياته إلى المواصلة الدائمة والمنهجية والعقلانية في ظل قيادة ودعم وتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنيللمجهود الشامل والمتكامل الذي شرعنا فيه بعون الله وقوته في السنوات القليلة الماضية وفقا لاستراتيجية مدروسة ورؤية متبصرة وبعيدة النظر".

كما ذّكر في ذات السياق بأهمية الجانب التاريخي باعتباره "مرجعا أساسيا من المراجع التي تستوجب الاقتداء والاعتبار بجيل نوفمبر والاعتبار بتضحياته الجسام"، و الذي اعتبره "منبعا لا ينضب من التجارب التي يتعين أن تكون دروسا يستفاد منها ومثالا يحتذى به في إصرار قواتنا المسلحة على الدفاع عن سيادة الجزائروحماية أمنها واستقرارها وحفظ مكتسباتها الوطنية".

وأشار إلى أنه و لطالما استمر الإيمان بهذا "المبدأ القـيمي الثابت" فإنه ستكون هناك القناعة التامة و اليقين الجازم بأن "أنسب أداة وأنجع طريقة يمكن من خلالها لأفراد الجيش الوطني الشعبي أن يستمدوا منها عوامل التزود بـزاد الارتقاء بروحهم المعنوية إلى مستوياتها الرفيعة وتكفل لهم بذلك التمتع بالراحة العقلية والذهنية والارتياح النفسي والفكري هي شعورهم الفردي والجماعي بل وقناعتهم واعتزازهم بأنهم مسؤولون مسؤولية كاملة ودائمة على حسن إتمام مهمة حفظ الجزائري حفظا كاملا ودائما باعتبارهم يشكلون امتدادا طبيعيا لجيل ذهبي".

كما ذّكر الفريق قايد صالح –يضيف- بيان وزارة الدفاع الوطني بمآثر جيل نوفمبر الذي "عاهد الله وأوفى بعهده عاهد الله على تخليص وطنه الجزائر من أبغض استعمار عرفه التاريخ البشري وأوفى صدقا وعملا بهذا العهد بعد خوضه غمار ثورة شعبية الطابع وإنـسـانـيـة الـروحي عــالمـية الامـتــداد والأبعـاد"، مضيفا بأن هؤلاء سيظلون يمثلون جيلا بعد جيل "نموذجا مثاليا وقدوة طيبة وأسوة حسنة في الوطنية والإخلاص لله وللوطن".

و استرسل مخاطبا أفراد وحدات الناحية : "تلكم هي روافد نجاح ثورة شعبكم ومنبع قوتها ومصدر نصرها على عدوها الغاشم والعنصري والظالم ومن ذات الروافد يتزود اليوم الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بكل أسباب قوته وعوامل تطوره المرغوب ويعمل على توفير كافة عوامل النجاح المتوافقة مع سمو هذه المبادئ الوطنية المجيدة السالفة الذكر".

وعلى بعد أيام قلائل من احتفال الجزائر بالذكرى ال63 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة أبى الفريق قايد صالح إلا أن يقف وقفة ترحم على أرواح الشهداء الأبرار، حيث أكد أنه و في "ظل هذا الحنين المشروع لتاريخ غني بالعبر وزاخر بالدروس تحيي الجزائر هذه السنة الذكرى 63 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة، هذه الثورة المعجزة التي أثبتت وستبقى تثبت يقينا بأن الجزائر التي انتصرت بالأمس على أعدائها بفضل أبنائها المخلصين ستعرف دوما كيف تواصل مشوار نصرها ودرب انتصارها بفضل ذات الطينة من أبنائها الأوفياء للعهد والمخلصين لله وللوطن فبهم ومعهم ستبقى الجزائر محفوظة وعصية على من يتربص بها الدوائر في الحاضروالمستقبل".

كما تابع في ذات الصدد، مترحما أيضا على شهداء الواجب الوطني الذين "فدواهم أيضا بدمائهم الزكية أمن الجزائر واستقرارها".

للتذكير تأتي زيارة الفريق قايد صالح إلى تمنراست مواصلة للزيارات الميدانية الدورية إلى مختلف النواحي العسكرية وتزامنا مع انطلاق سنة التحضير القتالي 2017/2018 عبر كافة النواحي العسكرية و قد استهلها من أقصى الحدود الجنوبية للبلاد بتفقد وتفتيش الوحدات المرابطة بالقطاع العملياتي برج باجي مختاري أين كان له، رفقة اللواء مفتاح صوابي قائد الناحية العسكرية السادسة، لقاء مع أفراد هذه الوحدات.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج