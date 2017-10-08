الجمعية الوطنية للتجار تثمن المصادقة على قانون التجارة الإلكترونية

ثمن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج الطاهر بولنوار المصادقة على قانون التجارة الإلكترونية مؤكدا على أهمية حماية التجار من القرصنة وضمان تكوينهم للإرتقاء بمستوى التجارة والتعاملات.

وأوضح بولنوار في ندوة صحفية أن خسائر الجزائر من فوضى التجارة الإلكترونية تقدر بـ 5 ملايير دولار وهو ما جعل الجمعية تؤيد مشروع القانون الذي جاء لتنظيمها على حد تعبيره.

كما طالب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بإضفاء مزيد من الإجراءات لحماية التجار من القرصنة الإلكترونية، مضيفا أن الجمعية ستعمل على تأسيس لجنة لتحسيس التجار بضرورة إجراء عمليات تكوينية على استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتحسين أدائهم في التجارة الإلكترونية.