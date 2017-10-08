خطري أدوه :الدبلوماسية الجزائرية لعبت دورا كبيرا في التعريف بالقضية الصحراوية

أشاد رئيس البرلمان الصحراوي خطري أدوه في تصريح للقناة الإذاعية الأولى بالدور المحوري و الجوهري للجزائر في التعريف بالقضية الصحراوية و حلها بطرق سلمية.

و قال أدوه إن "القضية الصحراوية واحدة من القضايا الجوهرية التي لعبت فيها الجزائر و الدبلوماسية الجزائرية دورا كبيرا منذ إشهار الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو مطالبه في تقرير المصير و الاستقلال".

و أضاف المتحدث ذاته أن "الاستمرار على هذا الموقف هو الذي لعب دورا كبيرا و كبيرا جدا في تحسيس الرأي العام الدولي، وأن القضية الصحراوية كانت في السبعينات غير معروفة و موقف و ثبات الجزائر هو الذي لعب الدور الجوهري و المحوري في التعريف بالقضية الصحراوية".

هذا و أشار رئيس البرلمان الصحراوي خطري أدوه إلى أن الجزائر استطاعت و بفضل حنكتها الدبلوماسية إقناع الدول الإفريقية و المجتمع الدولي بعدالة القضية الصحراوية.

و أفاد "في النطاق الإفريقي بأن منظمة الوحدة الإفريقية اتخذت منذ البداية موقفا جريئا و حاسما إلى درجة أنها وفي منتصف الثمانينات اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و ذلك بفضل الموقف الجزائري و تمسكها به ".

و "حتى على مستوى الساحة العربية كانت هناك أيضا مواقف لعبت فيها الجزائر دورا محوريا و أساسيا على مستوى الأمم المتحدة و على مستوى لجنة تصفية الاستعمار ،واللجنة الرابعة و الجمعية العامة للأمم المتحدة ،فيما بعد المفاوضات من أجل الحل السلمي". كما نوه أدوه بدور الجزائر و مكانتها في هذا المجال و مساندتها على أساس من العدالة و المشروعية و إنصاف الشعب الصحراوي في ممارسة حقه و وضع حد للظلم الذي تعرض له من بداية غزو و إحتلال المغرب للصحراء الغربية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية