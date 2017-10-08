الرابطة الأولى: تأجيل داربي اتحاد الجزائر- اتحاد الحراش إلى تاريخ لاحق

أجلت مباراة اتحاد الجزائر - إتحاد الحراش التي كانت مقررة يوم الثلاثاء بملعب عمر حمادي ببولوغين في إطار تسوية رزنامة الجولة الخامسة لبطولة الرابطة الأولى موبيليس, الى تاريخ لاحق, حسب ما أعلنته الأحد رابطة كرة القدم المحترفة.

وأوضحت الرابطة في بيان لها, أن "اللقاء المتأخر بين اتحاد الجزائر واتحاد الحراش والمقرر يوم 10 أكتوبر لحساب الجولة الخامسة, أجل الى تاريخ لاحق", دون تقديم توضيحات عن أسباب هذا التأجيل.

من جهتها, أشارت إدارة اتحاد الجزائر في موقعها الرسمي على الانترنت, ان التأجيل جاء بطلب منها, بسبب مشاركة اربعة لاعبين من الاتحاد, في تربص للمنتخب الوطني المحلي. ويتعلق الأمر بالمدافعين أيوب عبد اللاوي وفاروق شافعي وكذا وسط الميدان محمد بن خماسة والمهاجم عكاشة حمزاوي, الذين استدعاهم المدرب الوطني لوكاس الكاراز لتجمع إعدادي ابتداء من الأحد وحتى 11 أكتوبر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة).

و يعتبر اتحاد الجزائر واتحاد الحراش الناديين الوحيدين من الرابطة الأولى اللذين تنقصهما مباراة واحدة, حيث لعبا 4 مباريات مقابل 5 بالنسبة لفرق النخبة الأخرى.

ويحتل أصحاب الزي الأحمر و الأسود -المنهزمين بسيدي بلعباس أمام الفريق المحلي بـ 2-0 يوم الثلاثاء الماضي- المرتبة الـ 10 في الترتيب العام للرابطة الأولى برصيد خمس نقاط, في الوقت الذي يواجه الجار اتحاد الحراش عدة صعوبات في بداية هذا الموسم ويتواجد في الصف الـ 15 و ما قبل الأخير بنقطة واحدة.