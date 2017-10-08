البطـولة الإفريقية للسيدات : انهـزام الجزائر أمام مصر 0-3

انهزم المنتخب الجزائر للكرة الطائرة سيدات أمام نظيره المصري بنتيجة 3 أشواط لصفر( 12-25، 17-25، 14-25) هذا الأحد بقصر الرياضة بياوندي الكاميرونية في إطار الجولة الأولى للبطولة الإفريقية للسيدات 2017 .

وتتواجد الجزائر ضمن المجموعة الأولى رفقة الكاميرون (البلد المنظم)، بوتسوانا ومصر، بينما تضم المجموعة الثانية خمسة منتخبات، متمثلة في كينيا (حاملة اللقب)، تونس، الكونغو الديمقراطية، السنغال ونيجيريا.

وفي إطار الجولة الأولى للمجموعة الثانية تغلب منتخب كينيا على نظيره السينغالي 3 أشواط لصفر( 25- 21، 28-26، 25-15) .

وتواجه الجزائر خلال الجولة الثانية المبرمجة غدا الاثنين منتخب الكاميرون، قبل إختام مرحلة المجموعات ضد منتخب بوتسوانا يوم الأربعاء 11 أكتوبر.

ويتأهل صاحبي المركز الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي يلعب يوم الجمعة 13 أكتوبر، بالإضافة إلى المباريات الترتيبية، في حين يجري النهائي ومقابلة المركز الثالث يوم الشبت 14 أكتوبر.

ويتأهل منشطا النهائي إلى كأس العالم 2018 الذي ستدور وقائعا باليابان من 29 سبتمبر إلى غاية 20 أكتوبر.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية