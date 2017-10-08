البطولة العربية للأندية (سيدات): فوز بحرية حسين داي على النادي الاولمبي اللبناني 80-73

فازت لاعبات النادي الجزائري بحرية حسين داي على النادي الاولمبي اللبناني بنتيجة 80-73 ( الشوط الأول: 41-29)، لحساب الجولة الثانية من الطبعة 19 للبطولة العربية للأندية البطلة لكرة السلة المنظمة من 7 إلى 14 أكتوبر بلبنان.

فبعد سيطرتهن على الأرباع الثلاث الأولى من اللقاء، وجدت ممثلات الجزائر المعفيات من الجولة الأولى صعوبة في توسيع الفارق خلال الدقائق الأخيرة من المباراة وهذا ماتبينه نتيجتها النهائية إلى آلت إليها،حيث تقدمت الجزائريات بسبع نقاط فقط.

وفي اللقاء الآخر، إنهزم فريق هومينتمن أنطالياس اللبناني أمام نظيره النادي الصفاقسي ( تونس) بنتيجة 44-65 ( الشوط الأول: 15-30).

ويواجه بحرية حسين داي غدا الاثنين النادي الصفاقسي ( 00ر16سا)، شباب الفحيص الأردني - هومينتمن أنطالياس اللبناني (00ر18سا)، فيما اعفي النادي الاولمبي ( مصر).

وبالإضافة إلى بحرية حسين داي -الذي قد حقق المرتبة الثالثة في النسخة الأخيرة التي جرت وقائعها بالأردن- يشارك أربعة أندية في هذه المنافسة وهي:

النادي الصفاقسي (تونس)، حومينيتمان أنطالياس (لبنان)، النادي الأولمبي (مصر) وشباب الفحيص (الأردن).

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية