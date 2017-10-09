المحليــون يبــاشرون تربصــا تحضيـريـا بمـركز سيـدي مـوسى

باشر المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم أمس الأحد تربصا مغلقا بالمركز الفني الوطني لسيدي موسى (الجزائر العاصمة) ، حسبما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ''الفاف'' عبر موقعها الرسمي.

وقالت الهيئة الفدرالية: ''دخل المنتخب الوطني أمس الأحد في تربص تحضيري تحت قيادة الناخب الوطني لوكاس ألكاراز.

وضمت القائمة 35 لاعبا خلال التدريبات الأولى التي انطلقت على الساعة 00ر18 ولكن ثلاثة أسماء تم استبعادهم من قبل الطاقم الفني بسبب الاصابة ويتعلق الأمر بكل من مزيان زروال، أحمد قاسمي وكمال بلعربي".

وحسب نفس المصدر، الحصة التدريبية كانت بمثابة فرصة للمدرب لأخذ فكرة عن كل لاعب.

وأضافت ''الفاف'': ''في الوقت الذي كان حراس المرمى الأربعة يتدربون مع المدرب عزيز بوراس, قام بقية اللاعبين بمداعبة الكرة في البداية قبل أن يتم تقسيمهم إلى ثلاثة أفواج من أجل مواجهة بين ثلاثة فرق ثم اثنين".

قائمة اللاعبين:

حراسة المرمى: شمس الدين رحماني (شباب قسنطينة)، فريد شعال (مولودية الجزائر) ،عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد) وتوفيق موساوي (نادي بارادو).

الدفاع: براهيم بدبودة (مولودية الجزائر), هواري فرحاني (شبيبة القبائل)، هواري بعوش (أولمبي المدية) ،خوتير زيتي (وفاق سطيف) ، عبد الرحمان حشود (مولودية الجزائر) ، أيوب عبد اللاوي (إتحاد الجزائر) ،محمد أمين مداني (شبيبة الساورة) ، طارق بوعبطة (نادي بارادو) ، فاروق شافعي (إتحاد الجزائر) ، عماد الدين بوبكر (أولمبي المدية) ، ميلود ربيعي (وفاق سطيف) وأنس سعد (وفاق سطيف).

وسط الميدان: سفيان بن دبكة (مولودية الجزائر) ، محمد بن خماسة (إتحاد الجزائر) ، سليم بوخنشوش (شبيبة القبائل) ، كريم بن خليفة (نادي بارادو) ، هشام شريف الوزاني (مولودية الجزائر) وحمزة آيت واعمر (وفاق سطيف).

الهجوم: مهدي بن علجية (شبيبة القبائل) ،فريد الملالي (نادي بارادو) ، عكاشة حمزاوي (إتحاد الجزائر) ، سيد أحمد عواج (مولودية الجزائر) ، عبد الحكيم أمقران (وفاق سطيف) ،هشام نقاش (مولودية الجزائر) ، محمد أمين حامية (شباب بلوزداد) ، زكرياء نعيجي (نادي بارادو) ، آدم إزغوتي (شباب بلوزداد) ، رؤوف شويطر (نصر حسين داي).

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج