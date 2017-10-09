الرابطة المحترفة الأولى: تأجيل داربي مولودية الجزائر و اتحاد الجزائر إلى وقت لاحق

أجلت مقابلة "الدرابي العاصمي" بين مولودية الجزائر و اتحاد الجزائر- التي كانت مقررة ليوم 14 أكتوبر الجاري بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر) ابتداء من الساعة (ال45ر17سا) لحساب الجولة السادسة - إلى وقت لاحق حسب ما أعلنت عنه الاثنين الرابطة المحترفة لكرة القدم .

فبعد أن قامت هيئة الرئيس محفوظ قرباج بنقل هذه المقابلة الى ملعب بولوغين بسبب غلق ملعب 5 جويلية الذي يخضع حاليا للأشغال قررت الرابطة في آخر المطاف تأجيل اللقاء الى وقت لاحق.

ومعلوم أن الجولة السادسة من عمر بطولة الرابطة المحترفة الأولى التي كانت مقررة يومي 5 و 7 أكتوبر قد تمّ تأجيلها الى يومي 12 و 14 من نفس الشهري بسبب تزامنها مع مقابلة المنتخب الوطني الجزائري مع نظيره الكاميروني في إطار تصفيات مونديال روسيا 2018 .

وفيما يلي البرنامج الكامل للجولة:

الخميس 12 اكتوبر 2017:

بسيدي بلعباس : اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل (00ر16)

بالجزائر (20 اوت) : نصر حسين داي - نادي بارادو (00ر16)

الجمعة 13 اكتوبر 2017 :

بالجزائر (20 اوت) : شباب بلوزداد -شبيبة الساورة (00ر16)

بسطيف : وفاق سطيف -اولمبي المدية (00ر17)

السبت 14 اكتوبر 2017:

ببسكرة : اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة (00ر16)

بتاجنانت : دفاع تاجنانت - اتحاد البليدة (00ر16)

لم يعين الملعب : اتحاد الحراش - مولودية وهران (00ر16)

مقابلة مولودية الجزائر-اتحاد الجزائر أجلت إلى وقت لاحق .