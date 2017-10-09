الرابطة المحترفة الأولى: تأجيل داربي مولودية الجزائر و اتحاد الجزائر إلى وقت لاحق

09/10/2017 - 15:19

أجلت مقابلة "الدرابي العاصمي" بين مولودية  الجزائر و اتحاد الجزائر- التي كانت مقررة ليوم 14 أكتوبر الجاري بملعب عمر  حمادي ببولوغين (الجزائر) ابتداء من الساعة (ال45ر17سا) لحساب الجولة السادسة  -  إلى وقت لاحق حسب ما أعلنت عنه الاثنين  الرابطة المحترفة لكرة  القدم .

فبعد أن قامت هيئة الرئيس محفوظ قرباج بنقل هذه المقابلة الى ملعب  بولوغين بسبب غلق ملعب 5 جويلية الذي يخضع حاليا للأشغال قررت الرابطة في آخر  المطاف تأجيل اللقاء الى وقت لاحق.

ومعلوم أن الجولة السادسة من عمر بطولة الرابطة المحترفة الأولى التي كانت مقررة يومي 5 و 7 أكتوبر قد تمّ تأجيلها الى يومي 12 و 14 من نفس  الشهري بسبب تزامنها مع مقابلة المنتخب الوطني الجزائري مع نظيره الكاميروني  في إطار تصفيات مونديال روسيا 2018 .

    وفيما يلي البرنامج الكامل للجولة:     

            الخميس 12 اكتوبر 2017:

بسيدي بلعباس        : اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل (00ر16)

بالجزائر (20 اوت)  : نصر حسين داي  - نادي بارادو (00ر16)

            الجمعة 13 اكتوبر 2017 :

بالجزائر (20 اوت) : شباب بلوزداد -شبيبة الساورة (00ر16)

بسطيف              : وفاق سطيف -اولمبي المدية    (00ر17)

            السبت 14 اكتوبر 2017:

ببسكرة                   : اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة (00ر16)

بتاجنانت                 : دفاع تاجنانت - اتحاد البليدة    (00ر16) 

لم يعين الملعب          : اتحاد الحراش - مولودية وهران (00ر16)

  مقابلة  مولودية الجزائر-اتحاد الجزائر أجلت إلى وقت لاحق .

أوسمة:

رياضة, كرة القدم, الرابطة 1

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