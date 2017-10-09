تربية وطنية: بداية التسجيلات لامتحانات الباكالوريا

09/10/2017 - 17:57

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت  هذا الاثنين على صفحتها في الفايسبوك أن تسجيلات المترشحين لامتحانات  الباكالوريا (المتمدرسين والأحرار), في إطار السنة الدراسية 2017-2018 قد بدأت  اليوم الاثنين.

وتمتد فترة تسجيلات المترشحين للباكالوريا إلى غاية 9 نوفمبر عبر موقع  الانترنيت http://bac.onec.dz

وبخصوص امتحانات التعليم المتوسط و الابتدائي, فإن التسجيلات مقررة من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2017 عبر الموقع  http://bem.onec.dz بالنسبة للمتوسط و   http://cinq.onec.dz  بالنسبة للابتدائي.

ويجدر التذكير أن عدد المترشحين للامتحانات الوطنية الثلاثة لدورة 2017 قدر  بـ 760.652 مترشح بالنسبة لامتحان نهاية الطور الابتدائي و 566.221 مترشح  بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط و 761.701 بالنسبة لشهادة الباكالوريا.

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