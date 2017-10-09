الـوزير الأول الـروسي يشـرع في زيـارة رسمـية للجزائـر

شرع الوزير الأول الروسيي ديميتري ميدفيديف هذا الاثنين في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من الوزير الأول أحمد أويحيى.

وكان في استقبال الوزير الأول الروسي بمطار هواري بومدين الدولي السيد أويحيى وأعضاء من الحكومة.

وستكون هذه الزيارة التي تأتي عقب انعقاد الدورة ال8 للجنة المشتركة للتعاون في سبتمبر المنصرم فرصة للجزائر وروسيا لتعميق وتعزيز حوارهما الاستراتيجي وتعاونهما المتعدد الأشكال القائم على بيان الشراكة الموقع بموسكو في أبريل 2001 تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية