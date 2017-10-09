فتح شطر جديد يربط بين ميناء بجاية و أحنيف بالبويرة

دشن وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان هذا الاثنين شطرا جديدا طوله 10 كلم للمنفذ الذي يربط ميناء بجاية بمنطقة أحنيف (بويرة) ليمتد بذلك الطريق الذي سلم ودخل حيز الخدمة إلى 52 كلم أي أكثر من نصف المشروع الكلي.

ويربط هذا الشطر الجديد من الطريق السريع منطقة بيزيو - على بعد 65 كلم غرب بجاية- بثقريتس و يبقى جد استراتيجي كونه سيسمح من الآن فصاعدا بتجنب مدينة ايغزر أمقران التي تشهد ازدحاما و اختناقا مروريا أضحى لا يطاق.

وللعلم فانه في بعض الأحيان كان الأمر يتطلب ساعات طويلة لعبور المدينة، لاسيما عند تساقط الأمطار أو ساعات الذروة.

وقد أراح هذا التدشين جميع المناطق المجاورة مثلما يجسده الحضور الغفير للمواطنين خلال حفل التدشين.

وبهذه المناسبة طمأن الوزير الحضور مؤكدا إرادة السلطات العمومية في استكمال الأشطر المتبقية في الآجال المحددة لاسيما الشطر الرابط بين ثقريتس والقصر مرورا بسيدي عيش على طول 26 كلم والذي يمثل مرحلة حاسمة في سير أشغال المشروع.

وتعرف الأشغال بعض التعطل بسيد عيش نظرا للصعوبات المرتبطة بحفر نفق طوله 1.2 كلم بذات الموقع. أما غير ذلك فان الأمور تسير على ما يرام، كما طمأن زعلان انه لا توجد مشاكل لا تقنية ولا مالية مضيفا أن الأشطر المتبقية ستفتتح فورا داعيا المؤسسات بعين المكان إلى مضاعفة الجهود لتحقيق ذلك.

نفس التعليمات وجهت للورشات الإستراتيجية الأخرى بالولاية التي تعرف تعطلا كبيرا لاسيما مشروع محول الطرق الأربعة عند مخرج الجنوب-شرقي لبجاية أو مشروع تهيئة مضيق خراطة.

في نفس الشأن أوضح الوزير مخاطبا المؤسسات المنجزة يقول" لا نريد تطبيق عقوبات بسبب هذا التأخر لكن اذا تطلب الأمر ذلك فإننا لن نتردد على ذلك".

وقد وجه نفس الإنذار لورشة انجاز المحطة البحرية لمدينة بجاية التي تسجل تأخرا هاما في آجال الانجاز، حيث أكد الوزير أن نهاية السنة ستكون آخر أجل.