باتنة : تفكيك شبكة لتزوير العملة وحجز 700 ألف د.ج من فئة 1000 د.ج

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمروانة بولاية باتنة من تفكيك شبكة مختصة في تزوير العملة وحجز 700 ألف د.ج عبارة عن أوراق بنكية من فئة 1000 د.ج وكذا الأدوات المستعملة في العملية والطباعة وسيارة سياحية حسب ما أفادت به مساء هذا الاثنين المجموعة الولائية لهذا السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر بأن هذه العملية التي تمت بتاريخ 7 أكتوبر الجاري و مكنت من توقيف 3 أفراد من عناصر هذه الشبكة قد جاءت وفق معلومات، مؤكدة تفيد بحيازة سائق مركبة سياحية لأوراق نقدية مزورة بمدينة مروانة .

وتم على الفور وضع تشكيل أمني محكم عبر الطريق الوطني رقم 86 الرابط بين مدينتي مروانة و وادي الماء وغلق المحاور الثانوية ليتم بعدها استدراج سائق السيارة المشتبه فيها إلى داخل الطوق الأمني بالمكان المسمى"مشتة الغيران"

ببلدية مروانة وبعد أن تفاجأ السائق ومرافقه بتواجد أفراد الدرك الوطني قاما بتمزيق رزمة من الأوراق النقدية المزورة ورميها بجانب الطريق ليتم توقيف السيارة والقبض على سائقها ومرافقه البالغين من العمر 30 و31 سنة لديهما سوابق قضائية وذلك بعد أن أبديا مقاومة عنيفة وفقا لذات المصدر.

وعند تفتيش السيارة والموقوفين تم العثور على المبلغ المالي المزور (أوراق بنكية من فئة 1000 د.ج) و85 قصاصة أوراق نقدية (صنف 1000 د.ج) و4 قوارير حبر طباعة أحمر وأزرق وأصفر وأسود ومواد أخرى مستعملة في عملية التزوير ليتم اقتياد الموقوفين رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمروانة .

واستنادا للدرك الوطني فإن استغلال تصريحات الموقوفين مكن من التعرف على هوية المشتبه فيه الرئيسي في عملية التزوير، حيث اتخذت كافة الإجراءات القانونية والتنقل إلى مسكنه بمدينة وادي الماء ليتم حجز بعض المواد المستعملة في عملية التزوير، منها 4 قوارير حبر (سعة 500 مليلتر)خاصة بالطباعة وطابعة ذات ماسح ضوئي ليتم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 28 سنة وهو غير مسبوق قضائيا .

وسيتم تقديم المشتبه فيهم يوم غد الثلاثاء أمام النيابة لدى محكمة مروانة حسب ما أشار إليه ذات المصدر.

المصدر: واج