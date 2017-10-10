عـــدل: تحــديــد كلفــة البنــاء و سعــر السكنــات بمـــوجـب قــرار وزاري

تم تحديد عناصر احتساب تكاليف بناء و أسعار السكنات الموجهة للبيع بالإيجار بموجب مرسوم وزاري نشر في الجريدة الرسمية عدد 55.

و حسب هذا النص التنظيمي الذي نشر في جوان 2017 تحددت كلفة انجاز المسكن الموجه للبيع بالإيجار ب 50.000 دج للمتر المربع من المسكن و 589.000 دج لكل مسكن بالنسبة للطرق و الشبكات المختلفة.

ويستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجارمن تخفيض بنسبة 100% من ثمن التنازل عن قطعة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

كما يستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة و المحددة ب 700.000 دج لفائدة كل مستفيد من السكن.

و يوضح القرار الوزاري أن المسكن الموجه للبيع بالإيجار موضوع الطلب المسجل في سنتي 2001 و 2002 يستفيد من مساعدة الدولة للتكفل الكلي بالطرق و الشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل إلى 100%، و يستفيد هذا المسكن كذلك من مساعدة الدولة المقدرة ب 10.000 دج من كلفة المتر المربع.

و بهذه الصفة يستدعى المستفيد لدفع 25% من السعر المتبقي للسكن بعد خصم الاعانات الممنوحة من طرف الدولة على أن يسدد الفارق في مدة لا تتجاوزعشرين (20) سنة.

كما يحظى المسكن الموجه للبيع بالإيجار موضوع الطلب المسجل في سنة 2013 بمساعدة الدولة للتكفل الجزئي بالطرق و الشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل

إلى 72% ويستفيد كذلك من مساعدة الدولة المقدرة ب 5000 دج من كلفة المتر المربع.

و بهذا يستدعى المستفيد لدفع ال25% من السعر المتبقي للسكن بعد خصم الاعانات الممنوحة من طرف الدولة على أن يسدد الفارق في مدة لا تتجاوز 25 سنة.

و جاء في ذات النص أنه يجب على المستفيد من مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يتحمل تغطية ما تبقى من تكلفة انجاز المسكن بعد خصم مبلغ المساعدة المباشرة و مساهمة الدولة في كلفة المتر المربع الواحد للسكن و في الطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث.