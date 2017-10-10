محللة روسية للإذاعة: زيارة ميدفيدف للجزائر ستعطي دفعا للعلاقات الممتازة بين البلدين

اعتبرت المحللة السياسية الروسية إيلينا سوفولينا أن زيارة رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف للجزائر تؤكد متانة العلاقة بين البلدين واستعدادهما لتطويرها للأفضل.

و توقعت المحللة السياسية الروسية، في برامج "زوايا الأحداث" للقناة الإذاعية الأولى، أن تعطي هذه الزيارة دفعا للعلاقات الثنائية التي توصف أصلا بأنها ممتازة خصوصا في موضوع تثبيت أسعار النفط والتنسيق بين منتجي الغاز وتبادل تجاري متزايد وتفهم حول أكثر الملفات السياسية خاصة الشرق أوسطية حسب تعبيرها.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف يوجد، منذ الاثنين، في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من الوزير الأول أحمد أويحيى.

وستكون هذه الزيارة التي تأتي عقب انعقاد الدورة الـ 8 للجنة المشتركة للتعاون في سبتمبر المنصرم فرصة للجزائر وروسيا لتعميق وتعزيز حوارهما الاستراتيجي وتعاونهما المتعدد الأشكال القائم على بيان الشراكة الموقع بموسكو في أفريل 2001.